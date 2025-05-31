Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử VNMALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử VNMALL
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lập kế hoạch , triển khai quảng cáo trên fb
Theo dõi , tối ưu ngân sách , đối tượng , mục tiêu
Cập nhật xu hướng, công cụ mới
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn : Cao Đẳng trở lên
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
Kỹ năng phân tích số liệu , insight người dùng
Hiểu biết cơ bản content Marketing , quy trình chuyển đổi
Trách nhiệm , tỉ mỉ , chủ động
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
Kỹ năng phân tích số liệu , insight người dùng
Hiểu biết cơ bản content Marketing , quy trình chuyển đổi
Trách nhiệm , tỉ mỉ , chủ động
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử VNMALL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-12tr + thưởng hiệu suất + phụ cấp
thử việc 1 tháng
Lương tháng 13
Môi trường năng động , thân thiện, không gò bó
thử việc 1 tháng
Lương tháng 13
Môi trường năng động , thân thiện, không gò bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử VNMALL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI