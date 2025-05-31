Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử VNMALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch , triển khai quảng cáo trên fb

Theo dõi , tối ưu ngân sách , đối tượng , mục tiêu

Cập nhật xu hướng, công cụ mới

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn : Cao Đẳng trở lên

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm

Kỹ năng phân tích số liệu , insight người dùng

Hiểu biết cơ bản content Marketing , quy trình chuyển đổi

Trách nhiệm , tỉ mỉ , chủ động

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử VNMALL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-12tr + thưởng hiệu suất + phụ cấp

thử việc 1 tháng

Lương tháng 13

Môi trường năng động , thân thiện, không gò bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử VNMALL

