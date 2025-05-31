Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 277 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

- Giải pháp, thiết kế: Khảo sát công trình, lập phương án, lập thiết kế bản vẽ, bóc khối lượng, lập dự toán các công trình;

- Đại diện làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư, các Nhà thầu, Cơ quan chức năng khác xử lý các vấn đề vướng mắc ở công trường;

- Lập, hoàn thiện hồ sơ đầu vào, nghiệm thu, hoàn công, bản vẽ thi công, thanh quyết toán các dự án, công trình thực hiện;

- Thực hiện các công việc lãnh đạo giao;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất;

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ sư giải pháp: Tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Nhanh nhẹn, có khả năng tổ chức thực hiện công việc;

- Chủ động & thích nghi nhanh với các yêu cầu công việc. Chịu được sức ép lớn, sẵn sàng làm tăng ca vào những giai đoạn cao điểm của dự án.

Quyền Lợi

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm;

- Phụ cấp đi công tác theo quy định của công ty;

- Thử việc từ 01- 02 tháng, hưởng 80% lương;

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;

- Tăng lương theo năng lực, xét tăng lương định kỳ 2 lần/1 năm;

- Được thưởng theo dự án;

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và Công ty khi trở thành nhân viên chính thức. Được tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN), lương tháng 13, du lịch, team building, nghỉ Lễ Tết,...;

- Thời gian làm việc: 8h - 12h, chiều 13h 30- 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 (có làm việc ngày thứ 7 đối với kỹ thuật công trường)

Cách Thức Ứng Tuyển

