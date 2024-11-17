Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1B Trần Não, Phường An Phú, Thủ Đức

Tạo ra các sản phẩm thiết kế hỗ trợ Marketing, bộ nhận diện thương hiệu: Digital Banner, Poster, Brochure, catalogue, profile, tem nhãn, hộp bào bì sản phẩm, bảng giá... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty.

Tạo ra các thiết kế về đồ họa: logo, câu slogan, sticker, poster, decal để phục vụ cho việc trang trí cho các cửa hàng của công ty.

Thực hiện việc thiết kế các vật phẩm in ấn: poster, bandroll, tờ rơi, giấy mời, standee... sử dụng các các sự kiện của công ty.

Hỗ trợ các phòng ban khác trong những công việc liên quan đến chuyên môn thiết kế đồ họa.

Sử dụng thành thạo Premiere, After Effect; dựng tốt clip, video.

Biết làm Video Animation là 1 lợi thế.

Biết chụp hình , quay video Beauty về sản phẩm.

Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.

Trình độ học vấn: Đại học.

Ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm ở các vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Premire, After Effect...

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và tương tác tốt khi làm việc nhóm.

Có tinh thần tìm tòi, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, nhiệt tình và kiên nhẫn.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc, khả năng làm việc nhóm.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động, chịu áp lực công việc, cường độ làm việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng.

Lưu ý: làm việc theo deadline, tinh thần sẵn sàng làm việc khi cần, có thể đi công tác.

Thu nhập từ 10 - 13 triệu /tháng (có thể thỏa thuận tùy theo năng lực)

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và theo Luật lao động.

Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BTTN,...).

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến cao và nhanh.

