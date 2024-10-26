Tuyển Graphic Designer thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Graphic Designer thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm của Tập đoàn;
-Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Social Media (Google Search, Facebook, Youtube...) như Poster, Banner, Landingpage, Giao diện UI/UX Website/Ứng dụng di động, Motion graphic v.v...;
-Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo công cụ Adobe Photoshop, Adobe Illutrator...;
- Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng, phân tích được các mẫu Design;
- Ứng viên hiểu biết về Spa, Mỹ Phẩm, Thẩm mỹ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật...;
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện;
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc.
- Chế độ: BHXH, BHYT, ... đầy đủ;
- Tham gia Teambuilding hằng năm của Tập đoàn;
- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh

