Tuyển Graphic Designer thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 79 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
-Chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm của Tập đoàn;
-Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Social Media (Google Search, Facebook, Youtube...) như Poster, Banner, Landingpage, Giao diện UI/UX Website/Ứng dụng di động, Motion graphic v.v...;
-Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo công cụ Adobe Photoshop, Adobe Illutrator...;
- Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng, phân tích được các mẫu Design;
- Ứng viên hiểu biết về Spa, Mỹ Phẩm, Thẩm mỹ là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật...;
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện;
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc.
- Chế độ: BHXH, BHYT, ... đầy đủ;
- Tham gia Teambuilding hằng năm của Tập đoàn;
- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
