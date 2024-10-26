Tuyển Graphic Designer thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm của Tập đoàn;

-Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Social Media (Google Search, Facebook, Youtube...) như Poster, Banner, Landingpage, Giao diện UI/UX Website/Ứng dụng di động, Motion graphic v.v...;

-Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo công cụ Adobe Photoshop, Adobe Illutrator...;

- Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng, phân tích được các mẫu Design;

- Ứng viên hiểu biết về Spa, Mỹ Phẩm, Thẩm mỹ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật...;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện;

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc.

- Chế độ: BHXH, BHYT, ... đầy đủ;

- Tham gia Teambuilding hằng năm của Tập đoàn;

- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

