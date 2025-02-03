Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

• Lên kế hoạch và thực hiện thiết kế ý tưởng cho dự án được giao;

• Quản lý thiết kế dự án liên quan đến chất lượng, tiến độ, chi phí;

• Giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kiến trúc với các đơn vị tư vấn; chủ đầu tư

• Phối hợp với thông tin công trường và các phòng ban trong quá trình báo giá, hợp đồng và thi công.

• Giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kiến trúc trong quá trình thi công;

• Giám sát tác giả việc tuân thủ thiết kế trong quá trình thi công;

• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.