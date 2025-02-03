Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
- Hồ Chí Minh: 96 Phan Đăng Lưu, phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
• Lên kế hoạch và thực hiện thiết kế ý tưởng cho dự án được giao;
• Quản lý thiết kế dự án liên quan đến chất lượng, tiến độ, chi phí;
• Giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kiến trúc với các đơn vị tư vấn; chủ đầu tư
• Phối hợp với thông tin công trường và các phòng ban trong quá trình báo giá, hợp đồng và thi công.
• Giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kiến trúc trong quá trình thi công;
• Giám sát tác giả việc tuân thủ thiết kế trong quá trình thi công;
• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Đã từng trực tiếp thiết kế công trình dân dụng, công trình công nghiệp;
- Chủ trì thiết kế 3 bộ môn: Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện;
- Sử dụng tốt CAD, Revit, Sketchup,...; Có kinh nghiệm triển khai BIM;
- Tiếng Anh: có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài;
- Ưu tiên ứng viên từng làm qua các Công ty Nhật.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI