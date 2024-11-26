Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Sala, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các sản phẩm truyền thông phục vụ chiến dịch Marketing - PR của công ty như: Banner social/blog/Ads, event, nhận diện thương hiệu, truyền thông nội bộ,...

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm: booklet, poster, tờ rơi, standee, backdrop, các triển lãm và sự kiện offline.

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, key visual của dự án/sản phẩm/chiến dịch, phát triển ý tưởng, shooting.

Thiết kế các ấn phẩm Digital truyền thông khác

Công việc liên quan đến thiết kế khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế online và offline ít nhất 1 năm. Ưu tiên các bạn đã từng làm ở các công ty Agency

Thành thạo bộ phần mềm Adobe Suit [Photoshop, Illustrator, Indesign,....]

Figma cơ bản

Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc, tuân thủ deadline, có khả năng làm Multitask.

Tư duy thiết kế sáng tạo. Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới từ trong nước, ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc.

Lương tháng 13 + Đánh giá lương hàng năm + Thưởng dự án.

Du lịch công ty hàng năm; Team Building mỗi quý.

Happy Hour mỗi tháng một lần; Tiệc sinh nhật; và nhiều hoạt động ngoài văn phòng.

Hỗ trợ ăn trưa và phí gửi xe 24/7.

Cung cấp thiết bị cấu hình mạnh mẽ.

Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Địa điểm làm việc: Khu đô thị Sala, Quận 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin