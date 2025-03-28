Tuyển Hành chính nhân sự Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn F, Lô Va. 06
- 08
- 10c, Đường số 17, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1,000 USD
Công việc hành chính:
- Đặt vé máy bay, khách sạn, thuê nhà, làm visa, giấy phép lao động, thẻ cư trú cho người nước ngoài, sắp xếp đưa đón khách
- Mua sắm các trang thiết bị văn phòng
- Lập đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp
- Sắp xếp bữa ăn ca cho CNV
- Quản lý văn phòng phẩm, điện thoại, internet, Grab, xăng xe
- Quản lý chìa khoá tủ, thẻ xe CNV
- Lưu trữ chứng từ, hồ sơ pháp lý công ty
Công việc nhân sự
- Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác tuyển dụng, tính lương, BHXH, Công đoàn, Quan hệ lao động
Administrative duties:
- Book air tickets, hotels, rent houses, make visas, work permits, residence cards for foreigners, arrange pick-up and drop-off
- Purchase office equipment
- Make payment requests to suppliers
Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
