Tuyển Hành chính nhân sự Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Công việc hành chính:

- Đặt vé máy bay, khách sạn, thuê nhà, làm visa, giấy phép lao động, thẻ cư trú cho người nước ngoài, sắp xếp đưa đón khách

- Mua sắm các trang thiết bị văn phòng

- Lập đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp

- Sắp xếp bữa ăn ca cho CNV

- Quản lý văn phòng phẩm, điện thoại, internet, Grab, xăng xe

- Quản lý chìa khoá tủ, thẻ xe CNV

- Lưu trữ chứng từ, hồ sơ pháp lý công ty

Công việc nhân sự

- Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác tuyển dụng, tính lương, BHXH, Công đoàn, Quan hệ lao động

Administrative duties:

- Book air tickets, hotels, rent houses, make visas, work permits, residence cards for foreigners, arrange pick-up and drop-off

- Purchase office equipment

- Make payment requests to suppliers