Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Quản lý văn phòng chi nhánh: đảm bảo văn phòng gọn gàng, đầy đủ trang thiết bị và vật dụng cần thiết.

Theo dõi và đặt mua văn phòng phẩm, thiết bị, nước uống, đồ dùng cần thiết cho hoạt động hàng ngày.

Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng, đề xuất sửa chữa, bảo trì khi cần thiết.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, hội họp, tiếp đón khách hàng, đối tác tại chi nhánh.

Quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại chi nhánh.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Quản lý công văn đi, công văn đến

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, hợp đồng lao động.

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn theo yêu cầu của phòng Nhân sự.

Phối hợp tổ chức đào tạo, onboarding cho nhân viên mới tại chi nhánh.

Quản lý công tác chấm công cho toàn bộ văn phòng chi nhánh

Quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác

Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh

Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh

Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng

Làm báo cáo hàng tuần/quý/tháng theo yêu cầu của cấp trên

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo