Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần TCR Distributing
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Cổ phần TCR Distributing

Hành chính nhân sự

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Đường số 11, Khu đô thị An Phú, An Khánh Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Quản lý văn phòng chi nhánh: đảm bảo văn phòng gọn gàng, đầy đủ trang thiết bị và vật dụng cần thiết.
Theo dõi và đặt mua văn phòng phẩm, thiết bị, nước uống, đồ dùng cần thiết cho hoạt động hàng ngày.
Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng, đề xuất sửa chữa, bảo trì khi cần thiết.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, hội họp, tiếp đón khách hàng, đối tác tại chi nhánh.
Quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại chi nhánh.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Quản lý công văn đi, công văn đến
Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, hợp đồng lao động.
Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn theo yêu cầu của phòng Nhân sự.
Phối hợp tổ chức đào tạo, onboarding cho nhân viên mới tại chi nhánh.
Quản lý công tác chấm công cho toàn bộ văn phòng chi nhánh
Quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh
Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng
Làm báo cáo hàng tuần/quý/tháng theo yêu cầu của cấp trên
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính - Nhân sự hoặc Admin Văn phòng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chi nhánh, công ty đa chi nhánh
Phẩm chất: Chính trực và cam kết, chịu được áp lực công việc
Yêu cầu khác: Theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TCR Distributing

Công ty Cổ phần TCR Distributing

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14TM4-C2 The Manor Central Park, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

