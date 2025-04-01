Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
- Hồ Chí Minh: 45 Đường số 11, Khu đô thị An Phú, An Khánh Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý văn phòng chi nhánh: đảm bảo văn phòng gọn gàng, đầy đủ trang thiết bị và vật dụng cần thiết.
Theo dõi và đặt mua văn phòng phẩm, thiết bị, nước uống, đồ dùng cần thiết cho hoạt động hàng ngày.
Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng, đề xuất sửa chữa, bảo trì khi cần thiết.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, hội họp, tiếp đón khách hàng, đối tác tại chi nhánh.
Quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại chi nhánh.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Quản lý công văn đi, công văn đến
Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, hợp đồng lao động.
Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn theo yêu cầu của phòng Nhân sự.
Phối hợp tổ chức đào tạo, onboarding cho nhân viên mới tại chi nhánh.
Quản lý công tác chấm công cho toàn bộ văn phòng chi nhánh
Quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh
Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng
Làm báo cáo hàng tuần/quý/tháng theo yêu cầu của cấp trên
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính - Nhân sự hoặc Admin Văn phòng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chi nhánh, công ty đa chi nhánh
Phẩm chất: Chính trực và cam kết, chịu được áp lực công việc
Yêu cầu khác: Theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo
Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI