Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 212 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện chấm công, tăng ca, tính lương nhân viên

Phụ trách bảo hiểm xã hội: tăng, giảm, điều chỉnh, chốt sổ, làm các hồ sơ liên quan đến người lao động.

Soạn thảo, quản lý hồ sơ, theo dõi hợp đồng lao động, danh sách nhân viên.

Triển khai hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng, cải tiến các chính sách, quy định về phúc lợi và đãi ngộ.

Phổ biến, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng nội quy, quy định của Công ty

Thực hiện đăng ký MST TNCN, đăng ký người phụ thuộc

Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của nhân viên về nội quy, lương thưởng, BHXH.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc lĩnh vực liên quan,....

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000

Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,.....

Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin