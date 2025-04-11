Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng ký mã số thuế cho người lao động, giảm trừ gia cảnh và lưu trữ hồ sơ
Quản lý hồ sơ nhân viên mới
Thực hiện và theo dõi các loại hợp đồng lao động
Thực hiện các nghiệp vụ BHXH và các hồ sơ chế độ cho NLĐ như tăng giảm, ốm đau, thai sản…
Hỗ trợ tổ chức các event nội bộ
Hỗ trợ Admin liên hệ CirCO cho các nhu cầu thiết yếu để NV làm việc tốt (VD: wifi, điện, nước, CCDC văn phòng,…) hoặc mua văn phòng phẩm theo yêu cầu
Giao nhận thư từ đúng tay người nhận
Tiếp khách, chuẩn bị nước và sắp xếp ngăn nắp phòng họp trước khi có khách quan trọng được thông báo.
Một số công tác hỗ trợ khác của team HR khi cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức hoặc đang theo học các ngành về nhân sự, có hứng thú với mảng Lương & Phúc lợi.
Có tư duy tích cực, ham học hỏi, trách nhiệm
Có khả năng giao tiếp tốt (cả viết và nói), lắng nghe tốt
Có kỹ năng làm việc nhóm và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp
Có kỹ năng quản lý vật dụng, trang thiết bị (lên kế hoạch, sắp xếp, kiểm tra…)
Có kỹ năng thực thi và tuân thủ quy trình
Có kỹ năng đọc, viết tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh động, có thể xen kẽ giữa online và offline
Được hưởng các ưu đãi khi đặt vé xe khách qua hệ thống vexere.com
Được hỗ trợ mộc đỏ – nhận xét báo cáo thực tập
Được tham gia các hoạt động thường niên cho nhân viên như: Teambuilding, Year-end Party, các tiệc Trung Thu, Giáng Sinh…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI