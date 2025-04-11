Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng ký mã số thuế cho người lao động, giảm trừ gia cảnh và lưu trữ hồ sơ

Quản lý hồ sơ nhân viên mới

Thực hiện và theo dõi các loại hợp đồng lao động

Thực hiện các nghiệp vụ BHXH và các hồ sơ chế độ cho NLĐ như tăng giảm, ốm đau, thai sản…

Hỗ trợ tổ chức các event nội bộ

Hỗ trợ Admin liên hệ CirCO cho các nhu cầu thiết yếu để NV làm việc tốt (VD: wifi, điện, nước, CCDC văn phòng,…) hoặc mua văn phòng phẩm theo yêu cầu

Giao nhận thư từ đúng tay người nhận

Tiếp khách, chuẩn bị nước và sắp xếp ngăn nắp phòng họp trước khi có khách quan trọng được thông báo.

Một số công tác hỗ trợ khác của team HR khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học tại TP. HCM hoặc mới ra trường tốt nghiệp các ngành liên quan.

Có kiến thức hoặc đang theo học các ngành về nhân sự, có hứng thú với mảng Lương & Phúc lợi.

Có tư duy tích cực, ham học hỏi, trách nhiệm

Có khả năng giao tiếp tốt (cả viết và nói), lắng nghe tốt

Có kỹ năng làm việc nhóm và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Có kỹ năng quản lý vật dụng, trang thiết bị (lên kế hoạch, sắp xếp, kiểm tra…)

Có kỹ năng thực thi và tuân thủ quy trình

Có kỹ năng đọc, viết tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường làm việc nhân văn, dân chủ, thân thiện cùng với những người trẻ năng động, văn phòng làm việc hiện đại

Thời gian làm việc linh động, có thể xen kẽ giữa online và offline

Được hưởng các ưu đãi khi đặt vé xe khách qua hệ thống vexere.com

Được hỗ trợ mộc đỏ – nhận xét báo cáo thực tập

Được tham gia các hoạt động thường niên cho nhân viên như: Teambuilding, Year-end Party, các tiệc Trung Thu, Giáng Sinh…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE

