Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Đường D3, P. Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra trơn tru và hiệu quả.
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty một cách khoa học và dễ dàng tìm kiếm.
Tiếp nhận và xử lý thư từ, điện thoại, email đến công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong các công việc hành chính.
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và đảm bảo đủ dùng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc tích cực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả.
Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 136 Đường D3, KDC Kiến Á, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

