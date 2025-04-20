Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH SX-TM-DV Quà Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 - 53 Phổ Quang, P.2, Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Quản lý và thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự: Tuyển dụng, đánh giá và hội nhập nhân sự mới

Quản lý và thực hiện công tác C&B: Xây dựng quỹ lương, tính lương, thưởng, kê khai và quyết toán thuế TNCN, quản lý và báo cáo chi phí nhân sự.

Thực hiện công tác quản lý nhân sự: Khen thưởng,phúc lợi nhân viên, kỷ luật lao động, hợp đồng lao động,..

Xây dựng các quy trình, quy định liên quan hệ thống quản lý nhân sự.

Triển khai và quản lý công tác đánh giá KPI.

Xây dựng và triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp.

Quản lý công tác hành chánh: Thanh toán, cấp phát và xử lý hành chánh phát sinh.

Triển khai thực hiện đánh giá theo hệ thốngISO 9001:2015.

Quản lý và điều phối nhóm HCNS.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế Luật, ...

Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Am hiểu luật lao động.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, lập kế hoạch công việc.

Trung thực, chịu khó và có trách nhiệm công việc.

Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Quà Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16-18triệu.

Thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả hoạt động công ty + thưởng Lễ Tết và các khoản thưởng theo quy định công ty.

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc xét tăng lương đột xuất phù hợp với năng lực và đóng góp của cá nhân.

Đóng BHXH, nghỉ phép năm và các chế độ theo luật đầy đủ.

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao những kiến thức và kỹ năng để phục vụ công việc và phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty như thăm hỏi, sinh nhật, lễ tết, Bảo hiểm sức khỏe,Du lịch - nghỉ mát, .... theo chương trình của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Quà Việt

