Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện công việc theo kế hoạch mục tiêu chiến lược của công ty tại Việt Nam.

2. Phối hợp và chịu trách nhiệm về mọi công việc của Công ty Việt Nam.

3. Chịu trách nhiệm rà soát các hệ thống quản lý có liên quan và giám sát việc thực hiện.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự dự phòng và thực hiện công tác tuyển dụng.

5. Xử lý giấy chứng nhận công ty, tài liệu bằng cấp, hộ chiếu, gia hạn thị thực, v.v.

6. Quản lý tài sản cố định và đồ dùng văn phòng (bao gồm mua sắm, nhập kho, đăng ký, giám sát, quản lý...).

7. Quản lý "phân loại, lập hồ sơ, bảo quản" các tệp dữ liệu có liên quan và các công việc hàng ngày khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành nhân sự, quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.

2. Có kinh nghiệm làm việc.

3. Có hệ thống kiến thức quản lý nhân sự vững chắc, am hiểu luật lao động và các quy định của địa phương.

4. Khả năng phối hợp và tổ chức tốt, khả năng giao tiếp và khả năng thực hiện kế hoạch.

5. Có khả năng điều phối tất cả các khía cạnh của nguồn lực và nhanh chóng xây dựng một đội ngũ tài năng xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng theo quy định

- Tăng lương hàng năm theo quy định của nhà nước

- Thưởng các dịp Lễ, Tết

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM

