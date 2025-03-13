Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ PHẨM THIÊN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38B Lạc Nghiệp, P Thanh Nhàn, Q Hai Bà Trưng, HN, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các việc liên quan đến hành chính – nhân sự của công ty, từ đó điều chỉnh, bổ sung, lên quy trình để nâng cao hiệu quả, công việc của nhóm phụ trách.

Giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định về tuyển dụng. quản lý nhân sự, các quy trình làm việc được ban hành trong tổ chức.

Lập kế hoạch tuyển dụng và đưa ra phương án tuyển dụng hiệu quả, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động của công ty

Tổ chức hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới, nâng cao và phát triển năng lực nhân viên trong nhóm.

Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng/quý

Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Hành chính -Nhân sự - C&B

Kiểm soát, theo dõi và chấm công, đảm bảo chi trả tiền lương chính xác và đúng hạn

Quản lý, theo dõi các thủ tục theo chính sách về chế độ phúc lợi cho CBNV của Công ty

Theo dõi, đối chiếu, thanh toán tiền Bảo hiểm bắt buộc định kì hàng tháng với Cơ quan bảo hiểm.

Phụ trách các công việc liên quan đến công tác bảo hiểm

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật/Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan

Có năng khiếu, tố chất quản lý công việc và làm việc với con người

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ PHẨM THIÊN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên có kinh nghiệm được đàm phán lương theo năng lực

Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường.

Thu nhập cạnh tranh, tùy theo năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân.

Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,.....

Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia sự kiện Team Building, Gala Dinner,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ PHẨM THIÊN AN

