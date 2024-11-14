Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- The Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhập dữ liệu hộ tịch trên excel
- Làm việc Online
- Đào tạo online
- Một số công việc phát sinh theo hướng dẫn của người quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, cẩn thận.
- Có máy tính cá nhân
- Biết sử dụng word, excel
- Có máy tính cá nhân
- Biết sử dụng word, excel
Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Tính theo số trường hợp hộ tịch nhập liệu/ngày
Lương:
- Từ THHT số 1 - 100 => 500đ/THHT giấy A3, 400đ/THHT giấy A4.
- Từ THHT số 101- 200 => 600đ/THHT giấy A3, 450đ/THHT giấy A4.
- Từ THHT số 201- 250 => 700đ/THHT giấy A3, 500đ/THHT giấy A4.
- Từ THHT 251 - trở đi => 800đ/THHT giấy A3, 600 đ/THHT giấy A4.
- Phạt: 20đ/1THHT sai
Quy định trả lương:Lương đủ từ 50,000đ/tháng mới được thanh toán
Quy định trả lương:
Lương:
- Từ THHT số 1 - 100 => 500đ/THHT giấy A3, 400đ/THHT giấy A4.
- Từ THHT số 101- 200 => 600đ/THHT giấy A3, 450đ/THHT giấy A4.
- Từ THHT số 201- 250 => 700đ/THHT giấy A3, 500đ/THHT giấy A4.
- Từ THHT 251 - trở đi => 800đ/THHT giấy A3, 600 đ/THHT giấy A4.
- Phạt: 20đ/1THHT sai
Quy định trả lương:Lương đủ từ 50,000đ/tháng mới được thanh toán
Quy định trả lương:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
