Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - The Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập dữ liệu hộ tịch trên excel

- Làm việc Online

- Đào tạo online

- Một số công việc phát sinh theo hướng dẫn của người quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Chăm chỉ, cẩn thận.

- Có máy tính cá nhân

- Biết sử dụng word, excel

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Tính theo số trường hợp hộ tịch nhập liệu/ngày



- Từ THHT số 1 - 100 => 500đ/THHT giấy A3, 400đ/THHT giấy A4.

- Từ THHT số 101- 200 => 600đ/THHT giấy A3, 450đ/THHT giấy A4.

- Từ THHT số 201- 250 => 700đ/THHT giấy A3, 500đ/THHT giấy A4.

- Từ THHT 251 - trở đi => 800đ/THHT giấy A3, 600 đ/THHT giấy A4.

- Phạt: 20đ/1THHT sai

Quy định trả lương:Lương đủ từ 50,000đ/tháng mới được thanh toán



Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

