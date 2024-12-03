Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Quốc Tế Cargo Rush làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý, tổ chức và triển khai các công việc hành chính – nhân sự theo chỉ đạo của quản lý.

Phối hợp xây dựng, triển khai và giám sát các quy trình liên quan đến hành chính và nhân sự trong doanh nghiệp.

Tham gia vào việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.

Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý, hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chính sách nhân sự khác.

Tham mưu, hỗ trợ lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến nhân sự và quản lý.

Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Quản lý nhân lực hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) ở mức khá trở lên.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 4 năm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự hoặc các vị trí tương đương.

Có khả năng thích nghi tốt với môi trường làm việc áp lực cao.

Quyết đoán trong việc đưa ra quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh.

QUYỀN LỢI

Lương gross từ 14 triệu đồng trở lên, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các chế độ thưởng lễ, tết và phúc lợi khác.

Ngành nghề: Nhân sự, Hành chính / Thư ký

Kinh nghiệm: 4 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Cargo Rush

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.