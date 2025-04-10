Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Realtique làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Hive Thảo Điền, 94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp

- Lên bài email marketing hằng tuần

- Lọc, phản hồi chủ nhà, thu thập hình ảnh thông tin căn hộ bán/thuê

- Lên bài email marketing cho các dự án

- Đăng content sản phẩm BĐS lên social media

- Work from home, 1 tuần meeting 1 lần (tại TP.HCM)

- Tham dự event nắm thông tin

- Các công việc marketing khác được giao

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh Nghiệm: 6 tháng

- Bằng cấp: Trung cấp hoặc tốt nghiệp các ngành nghề liên quan

- Biết tiếng Anh giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng chatgpt

- Kỹ năng viết content cơ bản (SEO)

- Kỹ năng thiết kế Canva

- Kỹ năng Edit clip CapCut

- Trung thực, đúng giờ, chịu khó học hỏi

Tại Công Ty TNHH Realtique Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 (Lương cứng + Thưởng hiệu quả)

- Review lương đinh kỳ

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Realtique

