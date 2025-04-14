Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma
Ngày đăng tuyển: 14/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản trị hệ thống Website và Fanpage sản phẩm: Thực hiện việc xây dựng nội dung (Hình ảnh, web, status…)
- Phối hợp các thành viên đề xuất các chiến lược Marketing theo từng giai đoạn cụ thể.
- Triển khai chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội: Thực hiện chạy quảng cáo theo kế hoạch đã thống nhất.
- Quảng cáo trên mạng xã hội: Xây dựng danh sách Page/Group phù hợp trong hệ thống sản phẩm.
- Các công việc có liên quan theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động và sáng tạo trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc các khóa đào tạo chuyên sâu về Marketing.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Có tố chất Marketing, có sáng kiến xây dựng thương hiệu trên kênh online tốt.
- Biết thiết kế landing page, thiết kế ảnh chạy quảng cáo, dựng video cơ bản.
- Biết xây dựng và quản lý các công cụ để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.
- Thành thạo các công cụ mạng xã hội Facebook, Google+, Youtube.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
- Cơ hội được lên nhân viên chính thức chỉ sau 02 tháng làm việc.
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập.
- Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và Luật BHXH, Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 119 Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

