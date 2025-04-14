Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản trị hệ thống Website và Fanpage sản phẩm: Thực hiện việc xây dựng nội dung (Hình ảnh, web, status…)

- Phối hợp các thành viên đề xuất các chiến lược Marketing theo từng giai đoạn cụ thể.

- Triển khai chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội: Thực hiện chạy quảng cáo theo kế hoạch đã thống nhất.

- Quảng cáo trên mạng xã hội: Xây dựng danh sách Page/Group phù hợp trong hệ thống sản phẩm.

- Các công việc có liên quan theo yêu cầu cấp trên.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động và sáng tạo trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc các khóa đào tạo chuyên sâu về Marketing.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có tố chất Marketing, có sáng kiến xây dựng thương hiệu trên kênh online tốt.

- Biết thiết kế landing page, thiết kế ảnh chạy quảng cáo, dựng video cơ bản.

- Biết xây dựng và quản lý các công cụ để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

- Thành thạo các công cụ mạng xã hội Facebook, Google+, Youtube.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).

- Cơ hội được lên nhân viên chính thức chỉ sau 02 tháng làm việc.

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập.

- Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và Luật BHXH, Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma

