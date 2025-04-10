Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại JobsGO Recruit
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- The Hive Thảo Điền, 94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lên bài email marketing hằng tuần
- Lọc, phản hồi chủ nhà, thu thập hình ảnh thông tin căn hộ bán/thuê
- Lên bài email marketing cho các dự án
- Đăng content sản phẩm BĐS lên social media
- Work from home, 1 tuần meeting 1 lần (tại TP.HCM)
- Tham dự event nắm thông tin
- Các công việc marketing khác được giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh Nghiệm: 6 tháng
- Bằng cấp: Trung cấp hoặc tốt nghiệp các ngành nghề liên quan
- Biết tiếng Anh giao tiếp
- Kỹ năng sử dụng chatgpt
- Kỹ năng viết content cơ bản (SEO)
- Kỹ năng thiết kế Canva
- Kỹ năng Edit clip CapCut
- Trung thực, đúng giờ, chịu khó học hỏi
- Bằng cấp: Trung cấp hoặc tốt nghiệp các ngành nghề liên quan
- Biết tiếng Anh giao tiếp
- Kỹ năng sử dụng chatgpt
- Kỹ năng viết content cơ bản (SEO)
- Kỹ năng thiết kế Canva
- Kỹ năng Edit clip CapCut
- Trung thực, đúng giờ, chịu khó học hỏi
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8.000.000 (Lương cứng + Thưởng hiệu quả)
- Review lương đinh kỳ
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực
- Review lương đinh kỳ
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI