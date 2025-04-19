Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Phục vụ hậu cần các buổi họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.
Chuẩn bị nước uống, bánh, trái cây... phục vụ cho các buổi họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tổ chức tại Hội sở.
Phục vụ trà, thức uống cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc khi được yêu cầu.
Đề xuất nhu cầu mua sắm tạp phẩm, vật liệu tiếp tân.
Mua thực phẩm, trái cây phục vụ nhu cầu lễ tân và thực hiện các thủ tục thanh toán theo đúng qui định.
Nhận các loại nước uống từ nhà cung cấp và thực hiện các thủ tục đề nghị thanh toán.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp và của lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng
Kinh nghiệm: có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm.
Ưu tiên các ứng viên được người thân/quen làm việc tại HDBank giới thiệu bảo lãnh.
Ưu tiên cho ứng viên đã làm việc cho Ngân hàng và giữ vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định bộ luật lao động VN;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại HDBank và bên ngoài;
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài;
Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của HDBank;
Du lịch trong và ngoài nước;
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

