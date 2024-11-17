Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Dịch tài liệu dự án, email và truyền tải nội dung chính xác tới đội phát triển hoặc khách hàng.

Tham gia các buổi họp trao đổi yêu cầu với đội nhóm, báo cáo với khách hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của dự án, quản lí dự án và kỹ sư cầu nối.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối các các trường Đại học khoa Tiếng Nhật, IT, Kinh tế,...

Tiếng Nhật trình độ tương đương N2 trở lên, nghe hiểu tốt, truyền đạt chính xác.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Có tư duy tích cực và tư duy phát triển.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có định hướng trở thành kỹ sư cầu nối (BrSE), quản lý dự án (PM) hoặc phân tích nghiệp vụ (BA).

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/12 ngày làm việc/tháng.

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:

Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng chia sẻ;

Văn hóa học tập mạnh mẽ với khát vọng và thái độ khao khát tích lũy tri thức.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tham gia lộ trình training bài bản và có mentor hướng dẫn riêng;

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt theo lịch cá nhân (đảm bảo tối thiểu 12 ngày làm việc/tháng);

Được đào tạo về kỹ năng, quy trình làm việc, tư duy về thiết kế...

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Review năng lực làm việc hàng tháng để xem xét thay đổi chế độ làm việc;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức;

Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/ về sớm 3 lần/ tháng;

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bida,...);

Được tham gia các hoạt động team building hàng quý, tiệc cuối năm, sinh nhật công ty miễn phí;

Phúc lợi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ cho cả người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

