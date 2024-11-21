Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

Mức lương 15 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Tham gia triển khai dự án nền tảng ngân hàng số, sử dụng công nghệ Java 8/SpringBoot

Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ và triển khai trên nền tảng công nghệ số

Thực hiện phân tách chức năng, module hóa và tham gia design Database theo các best practices và design patterns.

Viết các tài liệu phần mềm, luồng xử lý, hướng dẫn triển khai hệ thống công nghệ số

Từ 2 năm kinh nghiệm làm về Java

Có kỹ năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên kinh nghiệm với Java 8, Spring Boot, Hibernate, Rest APIs, MSA, design patterns.

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thỏa thuận (upto 28tr)

Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...

Teambuilding 2 lần/năm

Tham gia các hoạt động chung của công ty: Giáng sinh, Trung thu, Ngày tết thiếu nhi, ngày 20/10.......

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

