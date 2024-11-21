Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Mức lương
15 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 28 Triệu
Tham gia triển khai dự án nền tảng ngân hàng số, sử dụng công nghệ Java 8/SpringBoot
Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ và triển khai trên nền tảng công nghệ số
Thực hiện phân tách chức năng, module hóa và tham gia design Database theo các best practices và design patterns.
Viết các tài liệu phần mềm, luồng xử lý, hướng dẫn triển khai hệ thống công nghệ số
Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm làm về Java
Có kỹ năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên kinh nghiệm với Java 8, Spring Boot, Hibernate, Rest APIs, MSA, design patterns.
Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Thỏa thuận (upto 28tr)
Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...
Teambuilding 2 lần/năm
Tham gia các hoạt động chung của công ty: Giáng sinh, Trung thu, Ngày tết thiếu nhi, ngày 20/10.......
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
