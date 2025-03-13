Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH XNK & KINH DOANH THƯƠNG MẠI SUNSHINE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH XNK & KINH DOANH THƯƠNG MẠI SUNSHINE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 59, đường 17B, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
• Theo dõi, kiểm tra và xử lý đơn hàng.
• Xuất hóa đơn, quản lý công nợ khách hàng.
• Kiểm soát và đối chiếu số liệu bán hàng.
• Báo cáo doanh thu và hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
• Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
• Có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng là một lợi thế.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
• Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
• Có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng là một lợi thế.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH XNK & KINH DOANH THƯƠNG MẠI SUNSHINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong công ty.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK & KINH DOANH THƯƠNG MẠI SUNSHINE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI