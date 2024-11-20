Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ SUPERGREAT VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Số nhà 69 đường Bạch Năng Thi - khu Đông, Phường Hải Tân, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện các công việc theo dõi đơn hàng, phần mềm của công ty.

Tổng hợp các loại linh kiện, báo giá, làm hợp đồng

Hỗ trợ kiểm tra, và cập nhật thông tin, lưu trữ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên nghành Tiếng Trung, Kế Toán .

Tiếng Trung Quốc 4 kỹ năng , Nghe, Nói, Đọc, Đánh máy

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán là một lợi thế.

Thành thạo word, excel

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ SUPERGREAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10tr - 18tr (thỏa thuận theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thu nhập cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ SUPERGREAT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin