Tuyển Kế toán bán hàng CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 144 - 146 - 148 đường số 11, Khu phố 5, P.An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 2, Quận 2

➢ Quản lý đơn hàng: Tiếp nhận, xử lý và theo dõi các đơn hàng từ khách hàng.

➢ Xuất hóa đơn: Lập và phát hành hóa đơn bán hàng, đảm bảo đúng quy định và chính sách của công ty. ➢ Theo dõicông nợ: Kiểm tra, quản lý và nhắc nhở khách hàng về tình trạng công nợ, đảm bảo thu hồi đúng hạn.

➢ Kiểm soát chứng từ: Lưu trữ và kiểm tra các chứng từ liên quan đến bán hàng như hợp đồng, phiếu giao hàng, hóa đơn...

➢ Báocáodoanh thu: Tổng hợp, phân tích và báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng.

➢ Hỗ trợ các phòng ban: Phối hợp với bộ phận kinh doanh và kho để đảm bảo quy trình bán hàng được thực hiện suôn sẻ.

➢ Cậpnhậtdữliệu: Nhập liệu và quản lý hệ thống kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.

➢ Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

➢ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

➢ Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST) và Microsoft Office.

➢ Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

➢ Thu nhập 8.000.000- 15.000.000 VNĐ

➢ Chế độ BHXH,ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật

➢ Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.

➢ Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

➢ Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

