Tuyển Kế toán bán hàng CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CER GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CER GROUP

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CER GROUP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 144

- 146

- 148 đường số 11, Khu phố 5, P.An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

➢ Quản lý đơn hàng: Tiếp nhận, xử lý và theo dõi các đơn hàng từ khách hàng.
➢ Xuất hóa đơn: Lập và phát hành hóa đơn bán hàng, đảm bảo đúng quy định và chính sách của công ty. ➢ Theo dõicông nợ: Kiểm tra, quản lý và nhắc nhở khách hàng về tình trạng công nợ, đảm bảo thu hồi đúng hạn.
➢ Kiểm soát chứng từ: Lưu trữ và kiểm tra các chứng từ liên quan đến bán hàng như hợp đồng, phiếu giao hàng, hóa đơn...
➢ Báocáodoanh thu: Tổng hợp, phân tích và báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng.
➢ Hỗ trợ các phòng ban: Phối hợp với bộ phận kinh doanh và kho để đảm bảo quy trình bán hàng được thực hiện suôn sẻ.
➢ Cậpnhậtdữliệu: Nhập liệu và quản lý hệ thống kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

➢ Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
➢ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
➢ Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST) và Microsoft Office.
➢ Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

➢ Thu nhập 8.000.000- 15.000.000 VNĐ
➢ Chế độ BHXH,ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật
➢ Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
➢ Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
➢ Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CER GROUP

CER GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

