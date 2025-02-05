Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Qúy Đức, Quận 2, Quận Thanh Xuân

Kế toán bán hàng

Theo dõi ghi nhận doanh thu bán hàng

Theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ hoàn thiện và theo dõi đơn hàng trên hệ thống theo quy định

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và quản lý chi phí.

Hỗ trợ trong việc kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh thu/bán hàng.

Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: SAP, Misa, Fast Accounting...).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và pháp luật liên quan.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo và trình bày thông tin rõ ràng, chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty cổ phần PharmaDi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PharmaDi

