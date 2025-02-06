Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1028/67 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện cập nhật bảng giá, chương trình bán hàng, tên hàng, mã hàng.

Lên đơn hàng, xuất hóa đơn.

Theo dõi HĐ tích lũy, tính trả thưởng HĐ, đề xuất trả thưởng khi đến hạn

Gửi sổ chi tiết bán hàng mỗi ngày cho bộ phận kho đối chiếu.

Theo dõi công nợ và thực hiện việc đốc thúc công nợ của khách hàng

Theo dõi tiền về Viettel post

Hoạch toán ngân hàng, quỹ tiền mặt

Gửi báo cáo doanh số Khu vực hàng ngày.

Đối chiếu kho hàng tuần

Gửi BC quỹ tiền mặt, ngân hàng hàng tuần.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, giao tiếp khá.

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên.

Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế.

Có kinh nghiệp 6 tháng trở lên.

Tại Công Ty TNHH Extra King Dược Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ: 7-9tr (Thỏa thuận theo năng lực)

Các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ theo luật lao động Việt Nam

Lương thưởng tháng 13.

Du lịch hàng năm cùng công ty

Thưởng Sinh nhật, thưởng nóng,hiếu hỉ,..

Hoạt động ngoại khóa teambuilding

Nâng cao các kỹ năng chuyên môn thường xuyên.

Mua sản phẩm theo chế độ nhân viên công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Extra King Dược

