Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Extra King Dược
- Hồ Chí Minh:
- 1028/67 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện cập nhật bảng giá, chương trình bán hàng, tên hàng, mã hàng.
Lên đơn hàng, xuất hóa đơn.
Theo dõi HĐ tích lũy, tính trả thưởng HĐ, đề xuất trả thưởng khi đến hạn
Gửi sổ chi tiết bán hàng mỗi ngày cho bộ phận kho đối chiếu.
Theo dõi công nợ và thực hiện việc đốc thúc công nợ của khách hàng
Theo dõi tiền về Viettel post
Hoạch toán ngân hàng, quỹ tiền mặt
Gửi báo cáo doanh số Khu vực hàng ngày.
Đối chiếu kho hàng tuần
Gửi BC quỹ tiền mặt, ngân hàng hàng tuần.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên.
Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế.
Có kinh nghiệp 6 tháng trở lên.
Tại Công Ty TNHH Extra King Dược Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ theo luật lao động Việt Nam
Lương thưởng tháng 13.
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng Sinh nhật, thưởng nóng,hiếu hỉ,..
Hoạt động ngoại khóa teambuilding
Nâng cao các kỹ năng chuyên môn thường xuyên.
Mua sản phẩm theo chế độ nhân viên công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Extra King Dược
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI