Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Kế toán bán hàng

- Quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn và hiệu quả.

- Lập báo cáo doanh thu hàng tháng, quý, năm để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh.

- Phối hợp với bộ phận bán hàng để kiểm soát và xác nhận các giao dịch bán hàng, đảm bảo tính chính xác trong thông tin hạch toán.

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác liên quan đến bán hàng, bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, Tốt nghiệp trung cấp kế toán hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng hoặc kế toán tổng hợp.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Excel

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Chịu được áp lực công việc và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản +phụ cấp: 8 - 10 triệu (thoản thuận theo năng lực)

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho công việc.

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7.

- Ngày nghỉ : Chiều thứ 7, Chủ Nhật.

