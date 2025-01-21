Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 168/75, Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

- Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn và hiệu quả.
- Lập báo cáo doanh thu hàng tháng, quý, năm để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh.
- Phối hợp với bộ phận bán hàng để kiểm soát và xác nhận các giao dịch bán hàng, đảm bảo tính chính xác trong thông tin hạch toán.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác liên quan đến bán hàng, bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tốt nghiệp trung cấp kế toán hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng hoặc kế toán tổng hợp.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Excel
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Chịu được áp lực công việc và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản +phụ cấp: 8 - 10 triệu (thoản thuận theo năng lực)
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho công việc.
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7.
- Ngày nghỉ : Chiều thứ 7, Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood

Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 180/85 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 quận Bình Thạnh TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

