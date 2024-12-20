Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 24/10/1 Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận thông tin đơn hàng từ các nhóm đặt hàng
Lên đơn hàng trên phần mềm và ra đơn hàng
Làm việc với các đơn vị vận chuyển đến kho lấy hàng
Nhập hàng trả lại, kiểm kê hàng theo định kỳ
Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng
Cập nhật kịp thời quy định bán hàng
Lập báo cáo theo quy định của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm, ưu tiên đã làm việc ở vị trí kế toán bán hàng, đơn hàng, kế toán kho
Tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán trở lên
Tin học văn phòng cơ bản
Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 8.000.000 đồng/tháng + Thưởng doanh thu tháng (nếu có) + Thưởng hoàn thành công việc
Phụ cấp ăn trưa: 45k/ngày
Được cung cấp trang thiết bị hỗ trợ công việc
Được đào tạo bài bản về kế toán quản lý đơn xuất bán hàng trên các sàn TMĐT
Được tham gia các khóa đào tạo hàng tuần, hàng tháng của công ty để nâng cao kiến thức.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Mỗi ngày làm việc 7,5h/ngày, Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 – 17h00
Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH, các đãi ngộ khác theo pháp luật Việt Nam như: Nghỉ lễ, tết, tham quan, nghỉ mát...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
