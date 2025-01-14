Tuyển Kế toán bán hàng San Miguel Brewery Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại San Miguel Brewery Vietnam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 180 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận|Cụm KCN Indira
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phụ trách các đại lý, điểm bán hàng và siêu thị trong khu vực HCM
Theo dõi việc thanh toán chiết khấu cho đại lý, điểm bán hàng
Theo dõi thời hạn hợp đồng, doanh số của nhân viên phòng Kinh doanh
Xử lý các đơn hàng, theo dõi công nợ
Theo dõi việc thanh toán: Thời hạn thanh toán, Thư xác nhận công nợ...
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán/ Tài chính/ Ngân hàng
Có kiến thức tốt về kế toán
Ưu tiên Tiếng Anh (Speaking & Writing)
Sử dụng tốt Phần mềm Excel
Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán/ Tài chính/ Ngân hàng
Có kiến thức tốt về kế toán
Ưu tiên Tiếng Anh (Speaking & Writing)
Sử dụng tốt Phần mềm Excel
Tại San Miguel Brewery Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ
Phụ cấp chi phí mức sống, điện thoại
14 ngày phép năm
Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, lễ Giáng Sinh
Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về công việc
Chế độ thưởng lễ tết, thưởng thâm niên và hưu trí riêng theo chính sách công ty
Môi trường tập đoàn nước ngoài năng động
Chế độ chăm sóc sức khỏe
Ngoài tham gia các loại Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH, BH Thất nghiệp), công ty đóng cho nhân viên thêm 2 loại bảo hiểm BHTN và BH nằm viện (lên tới hơn 100 triệu)
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên mỗi năm 1 lần
Phụ cấp chi phí mức sống, điện thoại
14 ngày phép năm
Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, lễ Giáng Sinh
Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về công việc
Chế độ thưởng lễ tết, thưởng thâm niên và hưu trí riêng theo chính sách công ty
Môi trường tập đoàn nước ngoài năng động
Chế độ chăm sóc sức khỏe
Ngoài tham gia các loại Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH, BH Thất nghiệp), công ty đóng cho nhân viên thêm 2 loại bảo hiểm BHTN và BH nằm viện (lên tới hơn 100 triệu)
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên mỗi năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại San Miguel Brewery Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI