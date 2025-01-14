Tuyển Kế toán bán hàng San Miguel Brewery Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 180 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận|Cụm KCN Indira

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phụ trách các đại lý, điểm bán hàng và siêu thị trong khu vực HCM

Theo dõi việc thanh toán chiết khấu cho đại lý, điểm bán hàng

Theo dõi thời hạn hợp đồng, doanh số của nhân viên phòng Kinh doanh

Xử lý các đơn hàng, theo dõi công nợ

Theo dõi việc thanh toán: Thời hạn thanh toán, Thư xác nhận công nợ...

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán/ Tài chính/ Ngân hàng

Có kiến thức tốt về kế toán

Ưu tiên Tiếng Anh (Speaking & Writing)

Sử dụng tốt Phần mềm Excel

Tại San Miguel Brewery Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Phụ cấp chi phí mức sống, điện thoại

14 ngày phép năm

Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, lễ Giáng Sinh

Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về công việc

Chế độ thưởng lễ tết, thưởng thâm niên và hưu trí riêng theo chính sách công ty

Môi trường tập đoàn nước ngoài năng động

Chế độ chăm sóc sức khỏe

Ngoài tham gia các loại Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH, BH Thất nghiệp), công ty đóng cho nhân viên thêm 2 loại bảo hiểm BHTN và BH nằm viện (lên tới hơn 100 triệu)

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại San Miguel Brewery Vietnam

