Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Riotech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - /

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công việc Báo cáo, lập thu chi, xuất nhập tồn.

- Kiểm tra, quản lý, tổng hợp đơn hàng.

- Tư vấn khách hàng.

- Nhận cuộc gọi, Báo giá, theo dõi hợp đồng và chính sách chiết khấu cho khách hàng, ...

- Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Chi tiết sẽ được trao đổi kỹ trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo thêm

- Không yêu cầu bằng cấp nhiều

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Riotech Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Riotech

