Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 15 Phú Hòa, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Cập nhật giá bán, số lượng hàng hóa.
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.
Phối hợp với BP. Kho đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm.
Theo dõi tình hình công nợ bán hàng, thống kê tình hình công nợ và thu hồi công nợ.
Báo cáo tuần, tháng.
Lập các báo cáo số liệu bán hàng, báo cáo công nợ phải thu và các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 25 đến 35 tuổi, nhanh nhẹn, vui vẻ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.
Kinh nghiệm 2-3 năm.
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán.
Kỹ năng lập báo cáo; phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.
Khả năng chịu áp lực công việc.
Trung thực, thật thà, ham học hỏi.
Có tinh thần cầu tiến.
Tỉ mỉ, chi tiết, và có trách nhiệm cao với số liệu.
Giao tiếp tốt, biết cách làm việc nhóm với các bộ phận.
Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10.000.000 - 14.000.000 vnđ.
Phụ cấp theo quy định của công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Lương thứ 13, thưởng ngày Lễ/Tết.
Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững.
Đi du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
