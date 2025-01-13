Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 468C Lê Văn Việt, KP4, P.Tăng Nhơn Phú A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận yêu cầu báo giá

- Lên báo giá – chăm sóc khách hàng

- Làm hợp đồng, giao hàng, theo dõi đơn hàng thực hiện.

- Kiểm tra, theo dõi nhập xuất theo đơn hàng.

- Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cho các đơn hàng đã thực hiện

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 23 đến 31 tuổi (SN: 1994-2001)

- Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng

- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng (word, excel)

- Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, Khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Năng động, trung thực, chịu khó

Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán hàng, có năng khiếu, tài năng nổi trội

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7-10tr + thưởng hiệu quả kinh doanh

- 12 ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

- Đào tạo chuyên môn, cơ hội phát triển thăng tiến cao.

- Tổ chức, tặng quà sinh nhật, ngày lễ 08/03, 20/10,...

- Kỳ nghỉ mát hằng năm cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.