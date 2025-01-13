Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 468C Lê Văn Việt, KP4, P.Tăng Nhơn Phú A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận yêu cầu báo giá
- Lên báo giá – chăm sóc khách hàng
- Làm hợp đồng, giao hàng, theo dõi đơn hàng thực hiện.
- Kiểm tra, theo dõi nhập xuất theo đơn hàng.
- Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cho các đơn hàng đã thực hiện

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 23 đến 31 tuổi (SN: 1994-2001)
- Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng (word, excel)
- Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, Khả năng chịu áp lực công việc cao.
- Năng động, trung thực, chịu khó
Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán hàng, có năng khiếu, tài năng nổi trội

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7-10tr + thưởng hiệu quả kinh doanh
- 12 ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
- Đào tạo chuyên môn, cơ hội phát triển thăng tiến cao.
- Tổ chức, tặng quà sinh nhật, ngày lễ 08/03, 20/10,...
- Kỳ nghỉ mát hằng năm cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 468C Lê Văn Việt, Kp4, P. Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

