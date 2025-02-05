Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Hoàng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 đường D14B, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Khai thác thông tin khách hàng thông qua data Công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm mới

- Tư vấn khách hàng đến mua hàng tại showroom Công Ty

- Tư vấn sản phẩm, báo giá sản phẩm, lên đơn hàng làm việc trực tiếp khách hàng

- Check tin nhắn Fanpage Facebook, Tiktok, Zalo (Công Ty cung cấp data)

- Tìm kiếm thông tin khách hàng mới có nhu cầu vật liệu trang trí nội ngoại thất thông qua các kênh trực

tuyến như FB, Tiktok, Website, Zalo

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn : Cao đẳng trở lên

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi tuyển dụng: Từ 24 - 31 tuổi

- Tính cách: Nhanh nhẹn, nhiệt tình, vui vẻ

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm tư vấn,telesales, bán hàng là 1 lợi thế

- Có laptop cá nhân phục vụ công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Hoàng Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng từ 6tr trở lên theo năng lực + Hoa hồng (Không giới hạn theo doanh số bán hàng)

- Thử việc 02 tháng nhận 85% lương chính thức

- Lương tháng 13 ; thưởng doanh số hoạt động năm toàn công ty từ 1,5 -> 3 tháng lương/người

- Tham gia BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật VN hiện hành.

- Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ của công ty về sản phẩm và các kỹ năng kinh doanh, nắm bắt

nhu cầu của khách hàng.

- Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm;

nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên

quan;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Hoàng Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Hoàng Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.