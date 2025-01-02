Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32
- 34
- 36 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Quản lý kho và tài sản của chi nhánh: theo dõi hàng hóa, nhập xuất tồn, đối chiếu chứng từ, số liệu kho chính xác, đảm báo không thất thoát hàng hóa và không tồn hàng hết date
Thực hiện thu chi đầy đủ theo chứng từ
Quản lý quỹ tiền mặt không bị thất thoát
Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, trình độ Trung cấp kế toán hoặc các ngành liên quan trở lên
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
Độ tuổi 20 - 29 tuổi
Có kỹ năng máy tính văn phòng
Ngoại hình cân đối
Tác phong chuyên nghiệp, vui vẻ
Kỹ năng giao tiếp khá
Có thể trang điểm hàng ngày khi đi làm
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8 - 11 triệu (tùy thuộc kinh nghiệm)
- Thời gian thử việc: 1 tháng
- Lương thử việc: 85% LCB
- BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
- Phép năm theo quy định
- Hỗ trợ nhà ở miễn phí (máy lạnh, người dọn dẹp hàng ngày)
- Hỗ trợ cơm trưa - tối (ăn tại Công ty)
- Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên
- Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
