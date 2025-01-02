Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 - 34 - 36 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Quản lý kho và tài sản của chi nhánh: theo dõi hàng hóa, nhập xuất tồn, đối chiếu chứng từ, số liệu kho chính xác, đảm báo không thất thoát hàng hóa và không tồn hàng hết date

Thực hiện thu chi đầy đủ theo chứng từ

Quản lý quỹ tiền mặt không bị thất thoát

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, trình độ Trung cấp kế toán hoặc các ngành liên quan trở lên

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

Độ tuổi 20 - 29 tuổi

Có kỹ năng máy tính văn phòng

Ngoại hình cân đối

Tác phong chuyên nghiệp, vui vẻ

Kỹ năng giao tiếp khá

Có thể trang điểm hàng ngày khi đi làm

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 11 triệu (tùy thuộc kinh nghiệm)

- Thời gian thử việc: 1 tháng

- Lương thử việc: 85% LCB

- BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...

- Phép năm theo quy định

- Hỗ trợ nhà ở miễn phí (máy lạnh, người dọn dẹp hàng ngày)

- Hỗ trợ cơm trưa - tối (ăn tại Công ty)

- Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên

- Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.