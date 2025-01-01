Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện việc nhập vật tư

Thực hiện việc xuất kho, lên đơn bán hàng

Quản lý công nợ phải thu của khách hàng

Lập báo cáo bán hàng nội bộ

Lập tờ khai thuế hộ KD cá thể theo tháng/quý/năm

Quản lý tổng đài điện thoại, tiếp khách hàng tại khu vực lễ tân

Ghi nhận thông tin của khách hàng, chuyển đúng người, đúng chỗ, chính xác và kịp thời

Tiếp khách hàng tại khu vực lễ tân

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kho, hàng hóa

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán.

Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên

Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.

Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.

Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA/ KIOT VIỆT

Thành thạo EXCEL, WORD,

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 8 - 10 triệu/tháng + Phụ cấp

Thời gian làm việc: 8h -17h (nghỉ chủ nhật)

Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích cao & thưởng sáng tạo, đột phá

Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

Hưởng đầy đủ các chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

