Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện việc nhập vật tư
Thực hiện việc xuất kho, lên đơn bán hàng
Quản lý công nợ phải thu của khách hàng
Lập báo cáo bán hàng nội bộ
Lập tờ khai thuế hộ KD cá thể theo tháng/quý/năm
Quản lý tổng đài điện thoại, tiếp khách hàng tại khu vực lễ tân
Ghi nhận thông tin của khách hàng, chuyển đúng người, đúng chỗ, chính xác và kịp thời
Tiếp khách hàng tại khu vực lễ tân
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Thực hiện các công việc khác liên quan đến kho, hàng hóa
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán.
Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên
Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.
Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.
Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA/ KIOT VIỆT
Thành thạo EXCEL, WORD,
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 8 - 10 triệu/tháng + Phụ cấp
Thời gian làm việc: 8h -17h (nghỉ chủ nhật)
Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích cao & thưởng sáng tạo, đột phá
Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.
Hưởng đầy đủ các chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
