Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH HS Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69 Hoàng Văn Thái, tòa nhà Cobi I, Phường Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• 01 KẾ TOÁN HÀNG HÓA VÀ BÁN HÀNG:

- Dựa vào báo cáo kho các nhà máy nhập xuất kho hàng hóa nguyên vật liệu, CCDC, kết chuyểnTSCĐ… liên quan đến kho lên phần mền.

- Theo dõi và hạch toán phân bổ CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước, chi phí thu mua hàng hóa.

- Kiểm tra dữ liệu kho, phát hiện xử lý các chênh lệch kho, hàng hóa, CCDC, TSCĐ. Lập các hồ sơ chứng từ về xử lý hàng hóa, NVL, CCDC, chứng từ hình thành TSCĐ.

- Xuất hóa đơn VAT đầu ra, hạch toán hóa đơn, theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng hàng tháng với các bộ phận.

- Điền các form hồ sơ yêu cầu ngân hàng check chứng từ cho các hình DA, LC… gửi cho ngân hàng.

- Liên lạc hỗ trợ các vấn đề cho Chi nhánh Hưng Yên: lập thu chi, chứng từ.

- Câp nhật công nợ phải thu vào bảng dữ liệu nội bộ hàng ngày.

- Liên hệ các bộ phận, cơ quan để giải quyết các vấn đề liên quan.

• 01 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN:

- Kiểm tra chứng từ hồ sơ thanh toán, kiểm soát chi phí của tổng công ty.

- Lập hồ sơ thanh toán: thu chi, thanh toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, thanh toán vay ngân hàng giải ngân, thẻ Visa…

- Ghi nhân hóa đơn đầu vào, ghi sổ nhật ký chung liên quan đến chi phí, phải trả, phải thu lương, tiền, ngân hàng, vay… liên quan vào hệ thống kế toán. Đồng thời đối chiếu kiểm tra các dữ liệu này.

- Liên lạc với các bộ phận, các ngân hàng và cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan.

- Lập báo cáo số dư tiền, công nợ phải trả vào bảng báo cáo dữ liệu nội bộ hàng ngày.

- Đối chiếu số liệu phải thu, chi phí trích trước… với các bộ phận có liên quan hàng tháng.

- Lập và đối chiếu bảng thuế VAT hàng tháng, bảng báo cáo chi phí nội bộ hàng tháng.

• CÁC NHIỆM VỤ CHUNG:

- Lưu các chứng từ kế toán, hợp đồng, thuế… theo đúng quy định.

- Cung cấp các dữ liệu cho ngân hàng, cơ quan thuế,… khi có yêu cầu.

- Đảm bảo tất cả dữ liệu được ghi lại chính xác và được cập nhật, đối chiếu chính xác.

- Tham gia chuẩn bị báo cáo khóa sổ cuối tháng và báo cáo tài chính hàng năm theo lịch trình quy định cụ thể.

- Tham gia chuẩn bị các báo cáo thuế VAT, TNCN, TNDN, hoàn thuế …hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

- Tham gia các công tác cho việc quyết toán thuế, kiểm tra thuế, Kiểm toán … phát sinh liên quan.

- Tuân theo sự hướng dẫn,sắp xếp, điều động của Kế Toán Trưởng.

- Các công việc, nhiệm vụ khác được giao bởi Kế Toán Trưởng.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán.

- Có 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán.

- Tiếng Anh (Biết tiếng anh là một lợi thế).

- Thành thạo Excel, word và phần mềm kế toán (đặc biệt Misa, Amis Misa).

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất hoặc xuất nhập khẩu.

Tại Công Ty TNHH HS Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13.

- Bảo hiểm theo quy định.

- Đào tạo & phát triển trong công ty chuyên nghiệp.

- Du lịch: 1 lần/năm.

- Thưởng khác: theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Chế độ nâng lương: hàng năm tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HS Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin