Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH JD ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1185 Quốc lộ 1, Khu phố 14, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Hạch toán các giao dịch bán hàng: Ghi nhận tất cả các nghiệp vụ bán hàng, bao gồm các hóa đơn bán hàng, phiếu thu, công nợ phải thu từ khách hàng, và các giao dịch liên quan đến bán hàng.

Quản lý công nợ phải thu: Theo dõi công nợ phải thu từ khách hàng, đảm bảo việc thu hồi nợ được thực hiện đúng hạn và hiệu quả. Cập nhật tình trạng công nợ thường xuyên để có kế hoạch thu hồi kịp thời.

Lập báo cáo bán hàng: Thực hiện lập báo cáo bán hàng hàng ngày, hàng tuần, tháng và quý, bao gồm tổng hợp doanh thu, chi phí bán hàng, và các khoản công nợ phải thu.

Quản lý các khoản chiết khấu và khuyến mãi: Theo dõi và kiểm soát các khoản chiết khấu, khuyến mãi, giảm giá trong các giao dịch bán hàng, đảm bảo chúng được áp dụng đúng quy trình và chính sách của công ty.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu bán hàng: Đảm bảo sự khớp đúng giữa hệ thống kế toán và các số liệu bán hàng thực tế, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót.

Hỗ trợ các bộ phận khác: Phối hợp với bộ phận bán hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán, công nợ và các giao dịch khách hàng.

Cung cấp báo cáo tài chính liên quan đến bán hàng: Cung cấp các báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động bán hàng cho Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan khi có yêu cầu.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán bán hàng hoặc kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kho vận, logistics.

Kiến thức về quy trình kế toán bán hàng, công nợ và quản lý hóa đơn, thuế.

Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, FAST, ERP) và MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và tuân thủ thời gian nghiêm ngặt.

Chứng chỉ Kế toán viên là một lợi thế.

Mức lương: 10 - 12 triệu đồng/tháng, thưởng theo hiệu quả công việc.

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Team building: 1 lần/năm.

