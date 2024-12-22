Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 46 Bạch Đằng, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra đơn hàng: Nhận thông tin Đơn hàng từ P.KD sau đó kiểm tra thông tin so với Hợp đồng và tồn kho trên PM Kế toán.
Kiểm tra đơn đề nghị xuất hàng từ PKD đối chiếu với hợp đồng -> xuất hàng. Kiểm tra đề xuất phụ kiện lắp đặt máy từ phòng kỹ thuật với danh sách định mức --> xuất phụ kiện lắp máy.
Xuất Hóa đơn
Báo cáo theo dõi tổng hợp và gửi báo cáo theo đúng qui định Công ty.
Sắp xếp chứng từ và lưu file hồ sơ theo quy định Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng kế toán.
Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, kiên trì.
Ham hỏi hỏi và trau dồi kiến thức.
Hòa đồng, hợp tác
Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, kiên trì.
Ham hỏi hỏi và trau dồi kiến thức.
Hòa đồng, hợp tác
Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo pháp luật và quy định Công ty.
Tham gia team-building hàng năm.
Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo pháp luật và quy định Công ty.
Tham gia team-building hàng năm.
Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI