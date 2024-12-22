Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 Bạch Đằng, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kế toán bán hàng

Kiểm tra đơn hàng: Nhận thông tin Đơn hàng từ P.KD sau đó kiểm tra thông tin so với Hợp đồng và tồn kho trên PM Kế toán.

Kiểm tra đơn đề nghị xuất hàng từ PKD đối chiếu với hợp đồng -> xuất hàng. Kiểm tra đề xuất phụ kiện lắp đặt máy từ phòng kỹ thuật với danh sách định mức --> xuất phụ kiện lắp máy.

Xuất Hóa đơn

Báo cáo theo dõi tổng hợp và gửi báo cáo theo đúng qui định Công ty.

Sắp xếp chứng từ và lưu file hồ sơ theo quy định Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng kế toán.

Có ít nhất kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, kiên trì.

Ham hỏi hỏi và trau dồi kiến thức.

Hòa đồng, hợp tác

Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo pháp luật và quy định Công ty.

Tham gia team-building hàng năm.

Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh

