Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thành An, số 8 Bà Triệu, phường 12, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn.
- Làm việc cùng các kế toán khác trong bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ được giao từ kế toán trưởng và ban giám đốc.
- Sắp xếp và lưu trữ các hồ sơ giấy tờ theo trình tự đúng.
- Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu doanh nghiệp.
- Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh.
- Kiểm tra và theo dõi tình hình công nợ của khách hàng. Lập báo cáo về công nợ phải thu.
- Nhập liệu về hoạt động bán hàng vào phần mềm máy tính. Lập hoá đơn, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng và áp dụng chiết khấu cho khách hàng theo quy định.
- Thu mua cấp phát văn phòng phẩm, quản lý tài sản thiết bị, sắp xếp lịch họp, sự kiện.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.
- Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc và biết sử dụng phần mềm kế toán MISA AMIS.
- Nắm rõ nghiệp vụ kế toán bán hàng, kế toán kho.
- Trung thực, chịu khó học hỏi và có tinh thần cầu tiến.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc siêng năng và chăm chỉ
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm.
- Có ngoại ngữ là một lợi thế.
- Độ tuổi: 22-30 tuổi

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000 (Lương cứng + Phụ cấp)
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, theo quy định của Luật lao động
- Được tính công tác phí và chi phí làm thêm ngoài giờ.
- Lộ trình phát triển rõ ràng, có cơ hội thăng tiến lên kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.
- Thưởng các ngày lễ, quà tặng và các chương trình teambuilding thú vị gắn kết các thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội: Số 2A Ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh HCM: số 8-10-12 đường Bà Triệu, P.12, Q.5, TP.Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

