Tuyển Kế toán bán hàng Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 422A - 424 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và ghi nhận thu tiền bán hàng hàng ngày, số dư công nợ của từng khách hàng.

Đôn đốc bộ phận bán hàng thu tiền theo hạn thanh toán của từng khách hàng.

Theo dõi, thống kê việc phát hành hóa đơn tài chính cho khách hàng thuộc khu vực được phân công phụ trách.

Theo dõi và phối hợp với kế toán thanh toán chi phí thực hiện thanh toán chiết khấu, khuyến mãi cho khách hàng.

Giải trừ công nợ khách hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và các ngành liên quan khác.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Có kỹ năng đọc chứng từ, số liệu chuẩn xác.

Sử dụng giỏi excel. Biết sử dụng các phần mềm kế toàn là một lợi thế

Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc, yêu thích những con số và công việc kế toán phải thu

Điềm đạm, kiểm soát cảm xúc tốt.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và các ngành liên quan khác.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Có kỹ năng đọc chứng từ, số liệu chuẩn xác.

Sử dụng giỏi excel. Biết sử dụng các phần mềm kế toàn là một lợi thế

Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc, yêu thích những con số và công việc kế toán phải thu

Điềm đạm, kiểm soát cảm xúc tốt.

Tại Tập đoàn Kim Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Kim Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin