Tuyển Kế toán bán hàng Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Tập đoàn Kim Tín
- Hồ Chí Minh:
- 422A
- 424 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi và ghi nhận thu tiền bán hàng hàng ngày, số dư công nợ của từng khách hàng.
Đôn đốc bộ phận bán hàng thu tiền theo hạn thanh toán của từng khách hàng.
Theo dõi, thống kê việc phát hành hóa đơn tài chính cho khách hàng thuộc khu vực được phân công phụ trách.
Theo dõi và phối hợp với kế toán thanh toán chi phí thực hiện thanh toán chiết khấu, khuyến mãi cho khách hàng.
Giải trừ công nợ khách hàng.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và các ngành liên quan khác.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Có kỹ năng đọc chứng từ, số liệu chuẩn xác.
Sử dụng giỏi excel. Biết sử dụng các phần mềm kế toàn là một lợi thế
Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc, yêu thích những con số và công việc kế toán phải thu
Điềm đạm, kiểm soát cảm xúc tốt.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Mới tốt nghiệp / Thực tập
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Tập đoàn Kim Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Kim Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
