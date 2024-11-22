Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Phương làm việc tại Long An thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Phương
- Long An:
- Công Ty Bao Bì Nam Phương, cụm công nghiệp Hoàng Gia, Đường số 8, ấp Mới 2, Đức Hòa, Long An 82720, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Quản trị danh mục khách hàng
- Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ bán hàng - xuất kho
- Ghi sổ kế toán các khoản giảm giá/hàng bán trả lại
- Phát hành hóa đơn điện tử
- Ghi sổ kế toán các khoản thu tiền từ khách hàng
- Ghi sổ các bút toán xử lý công nợ phải thu
- Đối trừ chứng từ công nợ với khách hàng
- Thực hiện liên hệ với khach hàng để đối chiếu công nợ
- Liên hệ với khách hàng để đôn đốc thanh toán
- Định kỳ lập báo cáo công nợ phải thu theo đối tượng và hóa đơn
- Phối hợp với phòng KD lập dự báo thu tiền từ khách hàng
- Định kỳ lập báo cáo bán hàng. Theo nhân viên, theo nhà máy, theo sản phẩm, theo nhóm sản
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 24 - 38
- Trình độ, Trung cấp, Đại học chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm: 01 năm vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơm trưa Cty
- Chính sách phúc lợi hiện hành của Cty: Nghỉ phép năm, Thưởng lễ, quà 8/3,20/10, Phúc lợi công đoàn,...
- các chính sách quy định Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Phương
