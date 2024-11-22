Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Phương làm việc tại Long An thu nhập 7 - 9 Triệu

- Quản trị danh mục khách hàng

- Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ bán hàng - xuất kho

- Ghi sổ kế toán các khoản giảm giá/hàng bán trả lại

- Phát hành hóa đơn điện tử

- Ghi sổ kế toán các khoản thu tiền từ khách hàng

- Ghi sổ các bút toán xử lý công nợ phải thu

- Đối trừ chứng từ công nợ với khách hàng

- Thực hiện liên hệ với khach hàng để đối chiếu công nợ

- Liên hệ với khách hàng để đôn đốc thanh toán

- Định kỳ lập báo cáo công nợ phải thu theo đối tượng và hóa đơn

- Phối hợp với phòng KD lập dự báo thu tiền từ khách hàng

- Định kỳ lập báo cáo bán hàng. Theo nhân viên, theo nhà máy, theo sản phẩm, theo nhóm sản