Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A1, Đường số 2, KCN Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An, Bến Lức, Quận Bình Thạnh

Thực hiện kiểm tra dự toán nội bộ về số lượng, đơn giá, thành tiền và các khoản phí khác liên quan đến từng hạng mục công trình.

Kiểm tra và phân tích song song với hợp đồng kinh tế đã ký kết nhằm đối chiếu chi phí và báo cáo lợi nhuận công trình

Kiểm tra, kiểm soát việc tạm ứng và thanh quyết toán với nhà thầu

Kiểm tra, theo dõi việc thanh toán, tạm ứng chi phí mua vật tư công trình – căn cứ theo bản dự toán nội bộ đã duyệt.

Kiểm tra số liệu, đối chiếu sổ sách vật tư thừa, CCDC tại công trình mang về nhập kho

Kiểm tra, tổng hợp, lưu trữ bản sao các hồ sơ liên quan đến công trình, bản gốc chuyển cho Kế toán tổng hợp lưu giữ

Kiểm tra và theo dõi chế độ bảo hành, bảo trì các công trình chưa hết hạn

Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các công trình, thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả cho Ban TGĐ.

Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, thanh toán nợ phải trả, lên kế hoạch thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp theo tiến độ thi công, hợp đồng

Tập hợp và lập bảng báo cáo gía thành, lãi lỗ các công trình khi thanh quyết toán

1. Yêu cầu chung:

Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các ngành Kế toán, Tài chính kế toán

Độ tuổi: từ 28 tuổi – 35 tuổi

Am hiểu về ngành xây dựng

2. Trình độ tin học:

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Microsoft outlook)

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa cho nhu cầu công việc

3. Phẩm chất, tính cácch

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Trung thực, liêm khiết, cẩn thận, tỉ mỉ và nhiệt tình trong công việc

Có ý thức chấp hành cao

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

4. Năng lực và kỹ năng;

Kỹ năng phân tích tốt, tính toán nhanh

Độ chính xác cao, khả năng tập trung tốt

Chịu được áp lực trong công việc

Làm việc trong môi trường ổn định lâu dài.

Đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Được hưởng các chế độ khác theo chính sách Công ty.

Thu nhập lương từ 15-18tr (thử việc 85% lương chính thức)

