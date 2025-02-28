Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS
- Hồ Chí Minh: Lô A1, Đường số 2, KCN Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An, Bến Lức, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thực hiện kiểm tra dự toán nội bộ về số lượng, đơn giá, thành tiền và các khoản phí khác liên quan đến từng hạng mục công trình.
Kiểm tra và phân tích song song với hợp đồng kinh tế đã ký kết nhằm đối chiếu chi phí và báo cáo lợi nhuận công trình
Kiểm tra, kiểm soát việc tạm ứng và thanh quyết toán với nhà thầu
Kiểm tra, theo dõi việc thanh toán, tạm ứng chi phí mua vật tư công trình – căn cứ theo bản dự toán nội bộ đã duyệt.
Kiểm tra số liệu, đối chiếu sổ sách vật tư thừa, CCDC tại công trình mang về nhập kho
Kiểm tra, tổng hợp, lưu trữ bản sao các hồ sơ liên quan đến công trình, bản gốc chuyển cho Kế toán tổng hợp lưu giữ
Kiểm tra và theo dõi chế độ bảo hành, bảo trì các công trình chưa hết hạn
Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các công trình, thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả cho Ban TGĐ.
Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, thanh toán nợ phải trả, lên kế hoạch thanh toán cho các thầu phụ, nhà cung cấp theo tiến độ thi công, hợp đồng
Tập hợp và lập bảng báo cáo gía thành, lãi lỗ các công trình khi thanh quyết toán
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các ngành Kế toán, Tài chính kế toán
Trình độ:
Độ tuổi: từ 28 tuổi – 35 tuổi
Am hiểu về ngành xây dựng
2. Trình độ tin học:
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Microsoft outlook)
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa cho nhu cầu công việc
3. Phẩm chất, tính cácch
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Trung thực, liêm khiết, cẩn thận, tỉ mỉ và nhiệt tình trong công việc
Có ý thức chấp hành cao
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
4. Năng lực và kỹ năng;
Kỹ năng phân tích tốt, tính toán nhanh
Độ chính xác cao, khả năng tập trung tốt
Chịu được áp lực trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Được hưởng các chế độ khác theo chính sách Công ty.
Thu nhập lương từ 15-18tr (thử việc 85% lương chính thức)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
