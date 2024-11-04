Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Lô CI - 5,6,7, Đường D5, KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Lô A5, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Huyện Châu Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra

+ Thủ tục thanh toán, mở tài khoản, giao dịch ngân hàng

+ Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng

+ Và một số công việc khác khi Sếp yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi: dưới 36 tuổi

+ Trình độ: Đại Học (chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kế toán doanh nghiệp)

+ Tin học văn phòng cơ bản

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung giao tiếp cơ bản được trong chuyên môn công việc và biết đánh máy văn bản

+ Có thể làm việc được 2, 3 tháng đầu tại Đức Hòa sau đó chuyển về Tiền Giang làm việc chính thức

Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ cơm ca

+ Có hỗ trợ KTX (điện, nước, wifi miễn phí) và xe đưa đón công nhân viên ở xa (tại một số khu vực cố định ở TP.HCM) khi nhân viên làm việc tại Đức Hòa, Long An.

+ Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, thưởng năng suất, các loại phụ cấp công việc...

+ Lương tháng 13,14...

+ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

+ Định kỳ xét thăng chức, tăng lương hàng năm

+ Khám sức khỏe định kỳ

+ Du lịch, tiệc tất niên, teambuilding.....(tùy theo tình hình kinh doanh của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long

