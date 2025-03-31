Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Nhựa MMA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An 82000, Việt Nam, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập phiếu quyết toán công nợ hàng tháng gửi đến khách hàng,

- Theo dõi, đối chiếu và báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng (hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng)

- Đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ của kỳ phát sinh trước.

- Theo dõi và báo cáo tình hình thanh toán công nợ khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Kinh nghiệm kế toán công nợ ít nhất 1 năm

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin