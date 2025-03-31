Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Nhựa MMA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An 82000, Việt Nam, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập phiếu quyết toán công nợ hàng tháng gửi đến khách hàng,
- Theo dõi, đối chiếu và báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng (hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng)
- Đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ của kỳ phát sinh trước.
- Theo dõi và báo cáo tình hình thanh toán công nợ khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm kế toán công nợ ít nhất 1 năm
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA
