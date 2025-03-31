Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Nhựa MMA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Nhựa MMA
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty TNHH Nhựa MMA

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An 82000, Việt Nam, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập phiếu quyết toán công nợ hàng tháng gửi đến khách hàng,
- Theo dõi, đối chiếu và báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng (hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng)
- Đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ của kỳ phát sinh trước.
- Theo dõi và báo cáo tình hình thanh toán công nợ khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm kế toán công nợ ít nhất 1 năm
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhựa MMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nhựa MMA

Công Ty TNHH Nhựa MMA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E23-E24 Đường số 10, Cụm công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

