Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kon Tum: Lô N
- 18 Khu công nghiệp Sao Mai, Xã Hòa Bình, TP Kon Tum, Thành phố Kon Tum
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
a) Quản lý công nợ phải thu:
b) Quản lý công nợ phải trả:
c) Đối chiếu công nợ:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
- Trung thực, cẩn thận
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm ca ăn tại công ty
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp thiết bị làm việc cho nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV
Được review 2 lần trong năm
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
