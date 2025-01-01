Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kon Tum: Lô N - 18 Khu công nghiệp Sao Mai, Xã Hòa Bình, TP Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

a) Quản lý công nợ phải thu:

b) Quản lý công nợ phải trả:

c) Đối chiếu công nợ:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm

- Trung thực, cẩn thận

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm ca ăn tại công ty

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp thiết bị làm việc cho nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV

Được review 2 lần trong năm

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin