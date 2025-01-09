Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và XNK Vietland làm việc tại Hà Nội thu nhập 470 - 590 Triệu

• Cập nhật việc thực hiện quá trình xuất nhập hàng và xuất hàng theo yêu cầu theo yêu cầu từ các bộ phận liên quan nên hệ thống phần mềm.

• Lập chứng từ, hóa đơn và giấy tờ liên quan khi xuất hàng từ kho cho khách hàng và nhập phiếu hàng trả lại, đồng thời lưu trữ và chuyển bản sao cho các bộ phận có liên quan

• Thực hiện kiểm tra hàng hóa thực tế trong kho cùng với nhân viên kho và thủ kho, so sánh với số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý

• Theo dõi và cập nhật sự thay đổi về hàng hóa (tăng/giảm) trên hệ thống, đối chiếu với mức tồn kho tiêu chuẩn và lập báo cáo định kỳ tới quản lý

• Theo dõi công nợ với khách hàng