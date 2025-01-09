Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và XNK Vietland làm việc tại Hà Nội thu nhập 470 - 590 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và XNK Vietland
- Hà Nội: Ngõ 908 Kim Giang
- Thanh Liệt – Thanh Liệt – Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 470 - 590 Triệu
• Cập nhật việc thực hiện quá trình xuất nhập hàng và xuất hàng theo yêu cầu theo yêu cầu từ các bộ phận liên quan nên hệ thống phần mềm.
• Lập chứng từ, hóa đơn và giấy tờ liên quan khi xuất hàng từ kho cho khách hàng và nhập phiếu hàng trả lại, đồng thời lưu trữ và chuyển bản sao cho các bộ phận có liên quan
• Thực hiện kiểm tra hàng hóa thực tế trong kho cùng với nhân viên kho và thủ kho, so sánh với số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý
• Theo dõi và cập nhật sự thay đổi về hàng hóa (tăng/giảm) trên hệ thống, đối chiếu với mức tồn kho tiêu chuẩn và lập báo cáo định kỳ tới quản lý
• Theo dõi công nợ với khách hàng
Với Mức Lương 470 - 590 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Mức lương cứng: 12-15Tr + phụ cấp ăn trưa.
- Xét tăng lương 1 năm/ 1 lần
- Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước (sau 1 tháng thử việc)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp,năng động
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và XNK Vietland Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và XNK Vietland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
