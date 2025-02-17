Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ÔTÔ HƯNG VINH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ÔTÔ HƯNG VINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Chi nhánh Công ty TNHH Phụ Kiện Ôtô Hưng Vinh
- Cửa cổng HUVI số 3
- Ấp 4, đường số 5, xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi tồn kho hàng hoá vật tư, định mức sản xuất
- Theo dõi xuất nhập hàng hóa
- Chấm công, tính lương cho nhân viên
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi rõ khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.
- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ÔTÔ HƯNG VINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhiều bạn trẻ
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc
- Mức lương thoả thuận khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ÔTÔ HƯNG VINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
