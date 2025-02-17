Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ÔTÔ HƯNG VINH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Chi nhánh Công ty TNHH Phụ Kiện Ôtô Hưng Vinh - Cửa cổng HUVI số 3 - Ấp 4, đường số 5, xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc

- Theo dõi tồn kho hàng hoá vật tư, định mức sản xuất

- Theo dõi xuất nhập hàng hóa

- Chấm công, tính lương cho nhân viên

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi rõ khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ÔTÔ HƯNG VINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhiều bạn trẻ

- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc

- Mức lương thoả thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ÔTÔ HƯNG VINH

