Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 3, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xác nhận xuất kho giao hàng, điều chuyển lên phần mềm CRM.

Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

Báo cáo công việc định kỳ.

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ có khả năng tổng hợp phân tích và đánh giá thông tin

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 12 triệu

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (off 1 ngày/ tuần)

Thử việc: 2 tháng

Địa chỉ làm việc: Số 9 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm, chế độ đãi ngộ tốt, thưởng tháng 13 và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp nhiều cơ hội học tập và phát triển từ các Sếp và đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin