Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH WEHUB
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH WEHUB

Kế toán kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH WEHUB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 143 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và Theo dõi Hàng hóa:
Ghi chép và cập nhật các giao dịch nhập kho, xuất kho, và chuyển kho.
Theo dõi, kiểm soát nhập – xuất – tồn kho hàng hóa trên hệ thống và thực tế
Đối chiếu số liệu kho với các bộ phận liên quan (bán hàng, vận hành, mua hàng, kế toán tài chính…).
Thống kê, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê tài sản & CCDC
Kế Toán và Báo Cáo:
Lập và quản lý các chứng từ kế toán liên quan đến hàng hóa như hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho. Kiểm tra, xác nhận các chứng từ nhập, xuất kho từ các nền tảng TMĐT (Shopee, TikTok,…) và nhà cung cấp.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kho hàng, bao gồm báo cáo tồn kho, báo cáo chi phí hàng hóa, và các báo cáo tài chính liên quan. Quản lý tồn kho, đề xuất nhập hàng kịp thời, tránh tình trạng thiếu hoặc dư thừa hàng hóa.
Kiểm Tra và Đối Chiếu:
Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để xác minh số lượng hàng hóa thực tế và số liệu trên hệ thống, điều chỉnh chênh lệch (nếu có) theo quy trình
Đối chiếu số liệu tồn kho giữa hệ thống kế toán và thực tế.
Xử Lý Các Vấn Đề Liên Quan:
Xử lý các sai sót, thiếu hụt hoặc dư thừa trong số liệu kho.
Phối hợp với các bộ phận vận hành để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, hoàn trả, hủy đơn…
Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính.
Có kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ TMĐT
Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa , phần mềm bán hàng Nhanh.
Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh, làm việc nhóm, làm việc và hỗ trợ với các phòng ban.

Tại CÔNG TY TNHH WEHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (có thể khoảng từ 8-12 triệu)
Một môi trường làm việc lắng nghe và chia sẻ, được tạo điều kiện phát huy hết năng lực. Mọi ý tưởng đều được ghi nhận.
Đầy đủ các chế độ công ty: BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng tết, lương tháng 13 tùy hoạt động của công ty.
Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7 , 8h - 17h , nghỉ một thứ 7 trong tháng và các thứ 7 được nghỉ sớm 1 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WEHUB

CÔNG TY TNHH WEHUB

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 143 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job324352
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH nông sản Dũng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH nông sản Dũng Hà
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Sen Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho ALICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu ALICE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Artemis Pastry Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu Artemis Pastry Shop
8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
13.5 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG HTB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG HTB
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT
8 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT
8 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH phân phối và dịch vụ Hann làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH phân phối và dịch vụ Hann
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty CP Điện Tử G8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty CP Điện Tử G8
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN VIJAKO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIJAKO CÔNG NGHIỆP
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Amara Home & Living làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH Amara Home & Living
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OB
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Hộ Kinh Doanh Bchou
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Tổng kho buôn gia dụng TKS
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm