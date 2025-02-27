Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 143 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và Theo dõi Hàng hóa:

Ghi chép và cập nhật các giao dịch nhập kho, xuất kho, và chuyển kho.

Theo dõi, kiểm soát nhập – xuất – tồn kho hàng hóa trên hệ thống và thực tế

Đối chiếu số liệu kho với các bộ phận liên quan (bán hàng, vận hành, mua hàng, kế toán tài chính…).

Thống kê, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê tài sản & CCDC

Kế Toán và Báo Cáo:

Lập và quản lý các chứng từ kế toán liên quan đến hàng hóa như hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho. Kiểm tra, xác nhận các chứng từ nhập, xuất kho từ các nền tảng TMĐT (Shopee, TikTok,…) và nhà cung cấp.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kho hàng, bao gồm báo cáo tồn kho, báo cáo chi phí hàng hóa, và các báo cáo tài chính liên quan. Quản lý tồn kho, đề xuất nhập hàng kịp thời, tránh tình trạng thiếu hoặc dư thừa hàng hóa.

Kiểm Tra và Đối Chiếu:

Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để xác minh số lượng hàng hóa thực tế và số liệu trên hệ thống, điều chỉnh chênh lệch (nếu có) theo quy trình

Đối chiếu số liệu tồn kho giữa hệ thống kế toán và thực tế.

Xử Lý Các Vấn Đề Liên Quan:

Xử lý các sai sót, thiếu hụt hoặc dư thừa trong số liệu kho.

Phối hợp với các bộ phận vận hành để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, hoàn trả, hủy đơn…

Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính.

Có kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ TMĐT

Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa , phần mềm bán hàng Nhanh.

Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh, làm việc nhóm, làm việc và hỗ trợ với các phòng ban.

Tại CÔNG TY TNHH WEHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (có thể khoảng từ 8-12 triệu)

Một môi trường làm việc lắng nghe và chia sẻ, được tạo điều kiện phát huy hết năng lực. Mọi ý tưởng đều được ghi nhận.

Đầy đủ các chế độ công ty: BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng tết, lương tháng 13 tùy hoạt động của công ty.

Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7 , 8h - 17h , nghỉ một thứ 7 trong tháng và các thứ 7 được nghỉ sớm 1 tiếng.

